Відома українська співачка Соня Кей, внучка легендарної виконавиці Софії Ротару, показала, як відпочиває в Болгарії
Як пише Politeka.net, Соня пішла по стопах легендарної Софії Ротару і стану співачкою. Висхідна зірка української естради активно займається творчістю, а також встигла вийти заміж за хокеїста. Зараз красуня відпочиває в Болгарії, куди вирушила практично відразу після казкових Мальдів. Не забуває дівчина і про соціальні мережі, де публікує найцікавіше.
На нових фото, які Соня опублікувала в Instagram, красуня лежала на ліжку. Красуня була в рожевому міні-бікіні і стильних окулярах. Дівчина витягла ніжки, вражаючи стрункістю.
"Щастя. Такі щасливі", - написала під фото Соня.
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Фанати поставили понад 600 лайків і написали коментарі:
"Вау, вау, вау", "красива", "дуже красиво", " Соня, яка ти красуня! Привіт мамі! Гарного Вам відпочинку і відмінного настрою!", "Вай яка красуня. Сонечка ти дуже красива".
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