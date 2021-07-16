Відома українська співачка Соня Кей, внучка легендарної виконавиці Софії Ротару, показала, як відпочиває в Болгарії

Як пише Politeka.net, Соня пішла по стопах легендарної Софії Ротару і стану співачкою. Висхідна зірка української естради активно займається творчістю, а також встигла вийти заміж за хокеїста. Зараз красуня відпочиває в Болгарії, куди вирушила практично відразу після казкових Мальдів. Не забуває дівчина і про соціальні мережі, де публікує найцікавіше.

На нових фото, які Соня опублікувала в Instagram, красуня лежала на ліжку. Красуня була в рожевому міні-бікіні і стильних окулярах. Дівчина витягла ніжки, вражаючи стрункістю.

"Щастя. Такі щасливі", - написала під фото Соня.

Фанати поставили понад 600 лайків і написали коментарі:

"Вау, вау, вау", "красива", "дуже красиво", " Соня, яка ти красуня! Привіт мамі! Гарного Вам відпочинку і відмінного настрою!", "Вай яка красуня. Сонечка ти дуже красива".

Нагадаємо, племінниця Софії Ротару в міні-шортиках розтанула в обіймах коханого

Також Politeka повідомляла, що племінниця Ротару влаштувала релакс, насолоджуючись останніми променями сонця

А ще Politeka писала, що племінниця Софії Ротару в червоному купальнику похвалилася відпочинком на курорті



