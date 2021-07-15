Коханий екс-"холостячки" Ксенії Мішиної, гуморист Олександр Еллерт похвалився своїм відпочинком на шезлонгу

Після своєї участі в проекті "Холостячка" Олександр Еллерт став набирати популярність в мережі, повідомляє Politeka.net. Зараз на сторінку коміка підписані 363 тисячі осіб, з якими він ділиться своїми думками і кадрами проведення часу.

Так, на новому фото Еллерт позував, сидячи на пляжі на шезлонгу. Гуморист був у плавках, засвітивши свій прес і велике татуювання на нозі.

В руках Еллерт тримав качан вареної кукурудзи, яка для нього - пляжоутворюючий продукт.

"Шезлонгні спостереження🏖 ⠀ ...шайби, банани, flyboard, SUP, гідроцикли, аквапарк на воді, йога, стрейчинг... це не повний список, куди можна витратити гроші на пляжі😈 ⠀ ...у мене в дитинстві з інтертеймента було сфоткаться в костюмі індіанця (гортай карусель) або ліпити замок з піску... ⠀ але 🌽 була завжди...🌽 є пляжоутворюючим продуктом... якщо в нову квартиру пускають першого кота, то на безлюдний острів потрібно продавця🌽 ⠀ Браво🌽 Ти богИня! Спасибі землі, сонцю, сплячим людям на задньому тлі, ну і Хрущову виходить

Став 🌽 і буде тобі 15 хвилин щастя... поки не охолола...", - написав Еллерт.

У коментарях люди підтримали гумориста.

Нагадаємо, Еллерт звернувся до українців із привабливою пропозицією, згадавши" Холостячку " Мішину

Як повідомляла Politeka, Еллерт на відпочинку з Мішиною засвітив свого " напарника Альберта»

Також Politeka писала, що Мішина похвалилася модним "прикидом" сина