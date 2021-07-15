Коханий екс-"холостячки" Ксенії Мішиної, гуморист Олександр Еллерт похвалився своїм відпочинком на шезлонгу
Після своєї участі в проекті "Холостячка" Олександр Еллерт став набирати популярність в мережі, повідомляє Politeka.net. Зараз на сторінку коміка підписані 363 тисячі осіб, з якими він ділиться своїми думками і кадрами проведення часу.
Так, на новому фото Еллерт позував, сидячи на пляжі на шезлонгу. Гуморист був у плавках, засвітивши свій прес і велике татуювання на нозі.
В руках Еллерт тримав качан вареної кукурудзи, яка для нього - пляжоутворюючий продукт.
Ані Лорак, яка переїхала в Росію, несподівано повернулася до Києва і заспівала українською: "Позитив!"
"Дружина і син вже ніколи не обіймуть його": трагічно обірвалося життя українського майора
Вікторія Булітко з "Дизель шоу" повідомила про свій стан після вакцинації: "Тримайтеся"
Оля Полякова жахнула новою зачіскою, ставши схожою на Остапчука і Горбунова: "Шкода..."
Потяг "Укрзалізниці" загорівся на ходу: вогонь побачили з далека, відео НП
"Шезлонгні спостереження🏖 ⠀ ...шайби, банани, flyboard, SUP, гідроцикли, аквапарк на воді, йога, стрейчинг... це не повний список, куди можна витратити гроші на пляжі😈 ⠀ ...у мене в дитинстві з інтертеймента було сфоткаться в костюмі індіанця (гортай карусель) або ліпити замок з піску... ⠀ але 🌽 була завжди...🌽 є пляжоутворюючим продуктом... якщо в нову квартиру пускають першого кота, то на безлюдний острів потрібно продавця🌽 ⠀ Браво🌽 Ти богИня! Спасибі землі, сонцю, сплячим людям на задньому тлі, ну і Хрущову виходить
Став 🌽 і буде тобі 15 хвилин щастя... поки не охолола...", - написав Еллерт.
У коментарях люди підтримали гумориста.
Нагадаємо, Еллерт звернувся до українців із привабливою пропозицією, згадавши" Холостячку " Мішину
Як повідомляла Politeka, Еллерт на відпочинку з Мішиною засвітив свого " напарника Альберта»
Також Politeka писала, що Мішина похвалилася модним "прикидом" сина