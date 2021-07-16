Відома українська художня гімнастка Анна Різатдінова, улюблениця ями на "Танцях з зірками", показала себе на відпочинку
Як пише Politeka.net, Анна Різатдінова є популярною українською гімнасткою, яка завоювала безліч медалей на міжнародному рівні. Красуня також брала участь у проекті" Танці з зірками", де її підтримував Влад Яма. Зараз дівчина активно веде соціальні мережі, де ділиться найцікавішим.
На новому фото Різатдінова здалася в стильному купальнику, позуючи на дерев'яній доріжці. Дівчина доповнила образ окулярами, а руками взялася за талію. Як можна зрозуміти, красуня вирушила відпочивати в Анталію, Туреччина.
"Без фільтрів і мейк", - підписала фотографію Анна.
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Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:
"І людей"," Аня, у вас дуже красива фігура"," якби ще без окулярів, тоді точно можна сказати, що без мейк)"," шикарні ноги Анна нереально красиво виглядаєте", " красива, тендітна !!! Око не відвести".
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