Солістка групи "Go_A" Катя Павленко розповіла, що їй піднімає настрій

Колектив "Go_A" завоював всенародну любов після того, як посів п'яте місце на пісенному конкурсі "Євробачення-2021", повідомляє Politeka.net. Зараз за життям групи, а зокрема, її солістки користувачі Мережі стежать в Instagram.

Співачка регулярно ділиться зі своїми шанувальниками знімками і думками. На нових фото Катерина позувала в чорній сукні, обіймаючись зі своїми фанатками.

"Коли мені важко і сумно, я дивлюся на це фото і відчуваю що життя має сенс. Спасибі", - написала артистка.

За дві години публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Коли мені сумно і життя перестає мати сенс, я дивлюся ваші ефіри і пости, і розумію, що потрібно йти вперед і не здаватися", "ми всі дуже любимо Вас 🥺❤️❤️❤️", "Катю, ми завжди з тобою і любимо тебе ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "сонечко наше 😍❤️", " Тепер я хочу тебе обійняти🥺 🖤", "ми будемо завжди з вами, у важкі хвилині, коли Вам сумно, коли ви будете плакати, ми завжди з вами. Ніколи, але це ніколи ми вас не відпустимо. Пам'ятайте, ми поруч🤍 🤍", "спасибі тобі, що ти є у нас! ❤️❤️ Наш Всесвіт✨ ✨ ✨ 🔥", - написали користувачі мережі.

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