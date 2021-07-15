Актриса з "Дизель шоу" Вікторія Булітко показала, що з нею сталося на другий день вакцинації, і зробила вона це з гумором

Як повідомляє Politeka.net, гумористична актриса Вікторія Булітко, яка багато років виступає в "Дизель шоу", часто радує публіку яскравими і веселими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу зірка показала фанатам кумедне відео, на якому продемонструвала, що з нею сталося на другий день після вакцинації.

Звичайно ж Вікторія вирішила зробити це у своєму стилі – з гумором. У перший день актриса імітувала непритомність, а тепер показала, як її "рознесло" на другий день після щеплення.

У ролику, який показала Булітко, вона встає на ваги, які показують вагу в 44,1 кг, і це вона ніби зважується до вакцинації. А потім через час знову встає на ваги в гумових тапках вже після щеплення, і її вага становить вже 67,1 кг.

У підписі до відео Вікторія написала: "2ий день після #вакцини. А як ви себе почуваєте після вакцинації? Поділіться враженнями, для тих, хто ще не зробив". Звичайно ж в коментарях почали жартувати, що актрису здорово "рознесло".

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