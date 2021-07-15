Дружина українського шоумену, ведучого популярних проектів "Холостяк" і "Холостячка" Григорія Решетника похвалилася фігурою в купальнику

Вже більше 10 років телеведучий перебуває у шлюбі з Христиною Решетник, повідомляє Politeka.net. Пара виховує трьох синів - Івана і Дмитра, і молодшого, який з'явився на світ у 2020-му, Олександра.

Попри три вагітності і пологи, дружина Григорія виглядає дуже ефектно. Красуня похвалилася фігурою в одному з нових постів в Instagram. На знімку Христина позувала в купальнику і шортах.

Ліфчик обтягнув груди, підкресливши їх об'єми. Завершила вона образ стильними аксесуарами. Примітно, що Христина поставила геолокацію "Одеса".

"Гаряче літо ❤️🔥", - написала Решетник.

За 40 хвилин публікація зібрала понад 5000 лайків і багато коментарів, викликавши неоднозначну реакцію в мережі.

"Гаряча матуся", " Христино, ви гарні і без такого відкритого декольте! Надто вже виставили напоказ, порівнявшись рівнем з вульгарними се**і панянками. Ви вище цього, повірте!", "😍 😍Вауу", "😍не будуть говорити, що треба зробити🍏 🍏. Природа сама все зробила)))", " нарешті дісталися на море 🦪 😉 🐙 💙 ", "Дуже добре виглядаєте❤️", - написали користувачі Мережі.

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