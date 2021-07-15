Популярна українська співачка Надя Дорофєєва похвалилася тонкою талією в короткому топі

Відома артистка стежить за трендами, і завжди виглядає за останнім писком моди, повідомляє Politeka.net. При цьому на стрункій фігурі Наді кожен наряд виглядає ідеально.

Цього разу зірка одягла короткий топік, завдяки якому оголилася тонка талія і прекрасний прес. Зверху Надя одягла білу жилетку. А білі шортики відмінно сиділи на зірці.

Артистка завершила образ різними аксесуарами.

"Привітики 🤍", - написала Дорофєєва, поставивши геолокацію: "Одеса".

За 15 хвилин публікація зібрала майже 20 тисяч лайків і багато коментарів.

"Опік очей від такої краси", - написав приголомшений чоловік Дорофеєвої, співак Володимир Дантес.

"Бував в Одесі багато разів і горя не знаю", " Твоя фігура🔥 😍", "коли буде дитина??", "Чому мені так подобаються твої образи?", "Яка красива✨", " який стиль😍 💔 неймовірна!", "І ця краса зараз гуляє вулицями Одеси🙌❤️", " Вау, БОГИНЯ❤️❤️❤️🔥🔥🔥😍😍😍", "шикарна❤️❤️❤️❤️🤍🤍🤍🤍🤍", "Надя😍з кожним постом ти все більше і більше змушуєш закохатися в тебе🤤", - написали інші користувачі Мережі.

Зазначимо, Надя Дорофєєва намагається правильно харчуватися, а також займається спортом. За зізнанням артистки, у неї не відразу проявилася любов до занять.

Нагадаємо, Дорофєєва в топі блиснула витонченою фігуркою, якій можна позаздрити

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