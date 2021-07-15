Знаменитий український хореограф і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма блиснув м'язами на відпочинку в Греції

Популярний артист відправився на відпочинок до Греції разом з сім'єю, пише Politeka.net. За словами хореографа, він бував на Криті ще до народження сина, Леона, і через стільки років подружжя вирішило знову відпочити тут.

У нових постах в Instagram Яма ділиться кадрами свого відпочинку. Зокрема, танцюрист похвалився м'язами, позуючи в одних плавках на пляжі.

"Так добре, що ніколи про це писати🤷 🏼", - заявив артист у підписі.

За 50 хвилин публікація зібрала понад 1000 лайків і трохи коментарів.

"Гора на горі", " чудовий 😍", " Аааа клас, так приємно бачити своїх на Криті 🇬 🇷 а з вами можна зробити фото, я живу в Херсонісос👍"," На масі)"," Просто показуйте, самі вже здогадаємося😮гарного відпочинку❤️", " Влад. У вас дуже добре виходить роль ведучого. Супер 👍", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, зараз Влад Яма також працює ведучим шоу каналу 1 + 1 "Твій день". Хореограф пройшов кастинг, розповівши про фільм, який дивився з усією родиною.

У підсумку артист сподобався і його запросили на роботу. За словами хореографа, йому подобається нове заняття, адже це хороший досвід.

Нагадаємо, Влад Яма розсекретив, чим годують зірок "1 + 1" в їдальні і скільки це коштує

Як повідомляла Politeka, Влад Яма з "Танців з зірками" з сімейством виїхав з України