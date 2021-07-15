Не всі українські зірки спочатку хотіли стати популярними, у деяких з них були цілком звичайні професії

У мережі вирішили згадати, на кого вчилися знаменитості, пише Politeka.net. Зокрема, як виявилося, український репер і продюсер Потап міг би стати вчителем фізкультури, не зв'язавши життя зі сценою.

Зірка "Квартал 95" Олена Кравець вчилася на фінансиста, але ігри в КВН її захопили настільки, що зараз її обличчя одне з найбільш впізнаваних в Україні.

Маша Єфросиніна могла б працювати лінгвістом, але зараз вона відома телеведуча, а також блогерка.

Діма Монатік зараз надпопулярний співак і танцюрист, але насправді він юрист. Участь в різних проектах і талант допомогли прославитися виконавцю.

Українська реперша Alyona Alyona перш ніж стати популярною, працювала вихователькою, а також отримала освіту психолога.

Соліст групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук за освітою фізик і економіст.

Виконавець Артем Пивоваров, який також сам складає пісні, насправді еколог.

За півгодини пост в групі "ЖВЛ" отримав понад 600 лайків і багато коментарів.

"З приводу Потапа - все було передбачувано:)", " Еколог, а так і не сказати😮", " де Тіну втратили?",- написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Alyona Alyona в одному купальнику влаштувала шоу на дитячому майданчику

А ще Politeka писала, що Потап з відомими футболістами і гарячими дівчатами загуляв у Туреччині

Також Politeka повідомляла, що суддя "Голосу країни" Монатік і Віра Брежнєва знову разом, Єфросиніна в напівнепритомності