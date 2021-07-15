Не всі українські зірки спочатку хотіли стати популярними, у деяких з них були цілком звичайні професії
У мережі вирішили згадати, на кого вчилися знаменитості, пише Politeka.net. Зокрема, як виявилося, український репер і продюсер Потап міг би стати вчителем фізкультури, не зв'язавши життя зі сценою.
Зірка "Квартал 95" Олена Кравець вчилася на фінансиста, але ігри в КВН її захопили настільки, що зараз її обличчя одне з найбільш впізнаваних в Україні.
Ані Лорак, яка переїхала в Росію, несподівано повернулася до Києва і заспівала українською: "Позитив!"
Телеведучий Даніель Салем, який брав участь у "Танцях з зірками", з кулаками кинувся на Влада Яму: "Вискочка..."
Нікітюк випадково засвітила зайве, позуючи в купальнику на відпочинку: "То не Притула в червоних трухашках?"
Ектор Хіменес-Браво, який отримав український паспорт, підсів на гречку і котлети: "це дуже добре"
Стихія забрала життя українського лікаря: за 20 років встиг врятувати сотні дітей
Маша Єфросиніна могла б працювати лінгвістом, але зараз вона відома телеведуча, а також блогерка.
Діма Монатік зараз надпопулярний співак і танцюрист, але насправді він юрист. Участь в різних проектах і талант допомогли прославитися виконавцю.
Українська реперша Alyona Alyona перш ніж стати популярною, працювала вихователькою, а також отримала освіту психолога.
Соліст групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук за освітою фізик і економіст.
Виконавець Артем Пивоваров, який також сам складає пісні, насправді еколог.
За півгодини пост в групі "ЖВЛ" отримав понад 600 лайків і багато коментарів.
"З приводу Потапа - все було передбачувано:)", " Еколог, а так і не сказати😮", " де Тіну втратили?",- написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Alyona Alyona в одному купальнику влаштувала шоу на дитячому майданчику
А ще Politeka писала, що Потап з відомими футболістами і гарячими дівчатами загуляв у Туреччині
Також Politeka повідомляла, що суддя "Голосу країни" Монатік і Віра Брежнєва знову разом, Єфросиніна в напівнепритомності