Популярні українські телеведучі Юрій Горбунов і Катя Осадча запропонували ловити літні моменти
Подружжя офіційно разом з 2017 року, передає Politeka.net. Зараз пара чекає появу другої спільної дитини. Попри це подружжя, продовжує багато зніматися, але все ж знаходить час на відпочинок.
У своєму Instagram Горбунов розмістив спільне фото разом з дружиною. Пара купалася в басейні і притиснулася один до одного. Обидва посміхалися і виглядали щасливо.
У пості телеведучий запропонував українцям ловити літні дні.
"Середина літа!! Ловіть моменти! Згадайте спеку в цьому сезоні, коли прийдуть морози!! # Літо # спека # липня # серединаліта", - написав Горбунов.
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За 40 хвилин публікація зібрала понад 4000 лайків і трохи коментарів.
"Милашеньки 😍", " не всім так щастить.😊 ", "Ну, згоден, в таку спеку без ліфа краще"," це точно!",- написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Катя Осадча вже знаходиться на великому терміні вагітності. Зірка стане багатодітною мамою, адже у неї старший син від попереднього шлюбу, Ілля, і другий син від Горбунова - Іван.
Телеведуча і попередню вагітність багато працювала. За словами Осадчої, її син до народження побував на найбільш значущих заходах у житті України.
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