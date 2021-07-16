Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка "Танців з зірками", розповів про конфлікт з партнеркою

Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк є популярним українським актором, який знявся у "кріпосній", "Спіймати Кайдаша" та безлічі інших проектів. Також красунчик брав участь у проекті" Танці з зірками", де виступав з партнеркою яною заєць. (Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

В інтерв'ю Аліні Доротюк Тарас вирішив розповісти, що за конфлікт трапився в парі:

"Просто ми не підходимо і все".

Інтерв'юер Аліна Доротюк зазначила, що від пари можна і відмовитися. Цимбалюк зазначив, що не наважився:

"Я напевно не наважився просто щось міняти. Я думав це неможливо. І ніхто мене не питав, мені сказали, що це ось Яна, вона тобі підходить. І я розумів теоретично, що дівчина гімнастка, напевно, я буду як сказала стояти піднімати, крутити і це буде фішка нашої пари. Я на це все подивився і подумав, напевно у нас щось повинно вийти".

Аліна припустила, що у пари не вийшло через характер, на що Тарас зазначив:

"Ми просто не зійшлися в характерах. Напевно так".

Цимбалюк також розповів, чи підтримує зв'язок з Яною після проекту:

"Я взагалі дуже акумулюю свою енергію. Я дуже багато зв'язків просто обриваю і не хочу розпорошуватися на якісь емоції, які мені не потрібні. Просто не продовжую ці відносини, вони були робочими, закріпленими за якимось проектом, Я не бачу абсолютно сенсу розпорошуватися і висмоктувати з тих відносин ще щось. Я краще вдома побуду з сім'єю".

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