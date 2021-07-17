Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка "Кріпосної", розповів про роботу

Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк став дуже популярним українським актором, який знявся у "кріпосній" та безлічі інших проектів. В інтерв'ю Аліні Доротюк красень розповів, як важливо акторові стежити за собою:

"Я не можу прийти з синцем на знімальний майданчик бо буду оштрафований за це".

"А штрафують сильно?",- запитала Аліна відразу.

"Як правило це десятикратний штраф знімальному дню. Наприклад, якщо я збрию бороду випадково вдома, у мене ще два дні в" кріпосній" Залишилося, я буду відповідати за це, матеріально в тому числі", - відповів Тарас.

Доротюк вирішила запитати, скільки акторові платять.

"Скрізь по-різному", - пішов від відповіді Тарас.

"Ну в середньому", - продовжила Аліна.

"14-15 тисяч", - здався Цимбалюк.

"140 тисяч ти повинен заплатити, якщо збриєш бороду", - підсумувала Аліна, на що Тарас погодився.

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