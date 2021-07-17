Відомий 36-річний український дизайнер одягу Андре Тан (справжнє ім’я Андрій Тищенко) після гучного розлучення із Аліною Харечко поділився секретами виховання 6-річної спільної доньки Софії.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net

Так, у вихованні єдиної дочки дизайнер керується 5 правилами, яких радить дотримуватися усім, хто хоче виховати щасливу дитину.

По-перше, на думку чоловіка, необхідно бути цікавими для дитини.

"Не відмахуйтеся від питань, разом дізнавайтеся, чому небо саме синього кольору і чому динозаври вимерли, стимулюйте дітей на дискусії. Саме ви, а не планшет, повинні стати для дитини джерелом нового і цікавого", - каже дизайнер.

Обов’язково потрібно розвивати емоційних інтелект дитини, дозвольте своєму чаду освоїти лексику почуттів.

Не поспішайте впадати в істерику через забої і жаліти. Дайте йому першому проявити все, що він відчуває. Так ви вчите його комунікації: "Я відчуваю - я говорю - це безпечно", - радить дизайнер.

Також, на думку дизайнера, варто оцінювати тільки поступки дитини, а не саму дитину. Всі мають право на помилки й власний досвід.

Тримайте слово, робіть те, що пообіцяли. Й крайнім ключиком до дитячого серця дизайнер вважає любов.

Не бійтеся перелюбити: любові не може бути занадто багато. Соня часто називає мене "машиною обіймів" і до її народження я не розумів, що взагалі можна когось так сильно любити, - зізнається Андре Тан.

Що цікаво, фани дизайнера оцінили таку покрокову "інструкцію" виховання та цілком погоджуються з чоловіком.

Нагадаємо, що зірка "1+1" Таран показала, як спілкується з дочкою-підлітком: "Додому просить не приходити".

Раніше Politeka писала, що Цибульська і Dzidzio після розлучення взялися за старе: "Головне, кума добра - не відмовляє".

А ще Politeka повідомляла, що син "улюбленця" Тіни Кароль став головним красенем колекції Андре Тана: "Пішов у маму".