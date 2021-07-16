Популярна співачка Тіна Кароль готує подарунок на День Незалежності

Як повідомляла Politeka.net, українська зірка Тіна Кароль виставила на цифровий аукціон свій унікальний відбиток пальця.

У своєму Instagram співачка оголосила про те, що відбиток був проданий на NTF аукціоні. І доповнила текст шикарним напівоголеним знімком.

Артистка заявила, що гроші (100 тисяч гривень), виручені з продажу відбитка передасть в проект "Молода кров". Це новий проєкт для широкої аудиторії, місія якого привернути увагу до української молодої поп-культури.

"Молода кров" - майбутній україномовний альбом, вихід якого приурочений до Дня Незалежності України. У ньому ви почуєте несподівані дуети і ми разом відкриємо нові імена. Важливо пам'ятати історію і створювати нову" - пише Тіна Кароль.

Також, артистка розповідає що цей проєкт возз'єднання і єдності, тому його вихід приурочений до 30-тієї річниці Незалежності України.

"Це так круто!", "Дуже цікаво почути новий альбом і відкрити нові імена в дуетах з Вами", "Чекаємо з нетерпінням!", "Браво, Тіна! Не перестаєш дивувати!", "Найголовніше - дуже важливо пам'ятати історію", "Вітаю, це дуже великий внесок для інших талантів" - залишають позитивні коментарі Передплатники Тіни.

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