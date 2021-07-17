Відомий український ресторатор Ектор-Хіменес Браво, зірка "Майстер Шеф", показав себе і миловидну блондинку
Як пише Politeka.net, Ектор-Хіменес Браво є популярним українським кухарем і ресторатором, який приїхав з Колумбії. Красунчик з 2011 року став постійним членом журі "майстер Шефа". Нещодавно чоловік отримав українське громадянство, про що розповів у своєму Instagram.
А цього разу Ектор опублікував кадри, на яких сидів в автомобілі зі своєю собачкою. Ектор вийшов з машини, звернувшись до фанатів:
"Привіт. Нарешті вдома".
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"Робочий день закінчився, тому я вдома", - написав Ектор.
На другому сторіс Хіменес вже стояв з двома собачками.
"Вдома завжди чекає чоко, він ледачий. Тому він хоче спати вдома, а Лупіта дуже енергійна", - написав кухар.
На наступному сторі Ектор показав блондинку, яка працює у нього вдома:
"А це Інна. Вона допомагає мені вдома. І дуже смачно готує".
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво, який отримав український паспорт, підсів на гречку і котлети
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