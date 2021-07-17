"Якщо він зірка, то йому вже все можна?"

Відомий ведучий Юрій Горбунов розповів про плюси і мінуси популярності

Як повідомляє Politeka.net, український популярний шоумен Юрій Горбунов розповів на шоу "Зе Інтерв'юер" як йому складно бути одним з найбільш впізнаваних людей в Україні.

Ведучий програми запитав У Юрія про те як він справляється з такою впізнаваністю. Горбунов згадав кілька історій, де популярність пішла йому на руку.

"Знаєш, я не парюся на рахунок впізнаваності. Особливо це приколько закордоном, коли тобі здається що це такі місця, де точно наших немає. І там вони обов'язково "А можна з вами сфотографуватися?" Це приємно."

Шоумен розповів про те, що в популярності є і мінуси і привів у приклад історію.

"Я для своїх хлопців знімаю зарплату в банку і розумію, що у мене дуже мало часу. Я дзвоню заздалегідь, у мене картка, яка дозволяє без черги це зробити. Гроші замовлені, мені потрібно прийти в касу і тільки взяти. А там черга...фізична черга. І мені кажуть "Юрій Миколайович, проходьте", і люди починають "А що значить проходьтн? Якщо він зірка, то йому вже все можна?"

За словами Горбунова, йому завжди необхідно нести відповідальність адже для людей він приклад.

"Якби ти був нікому не відомий, просто прийшов взяв і все. А так Ти скрізь повинен бути взірцем. На тобі завжди є відповідальність".

Нагадавши, Горбунов розсекретив, як отримав 10 тисяч доларів за вечір: "Це називається виклик з..."

Politeka повідомляє, Горбунов потряс одкровеннями про пологи Осадчої, на яких був присутній: "Весь час ридав і..."

Також, Горбунов зворушливо звернувся до свого маленького сина, в мережі підтримали: "Вітаю вашого Івасика..."

















