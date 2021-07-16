13-річна дочка американської акторки Дженніфер Лопес Еммі Марібель Муньїс вразила фанів своєю зовнішністю

Як пише Politeka.net, Дженніфер Лопес – мама двох дітей, красуня виховує 13-річних двійнят Макса і Еммі. Акторка дуже популярна, за нею слідкує не тільки мільйонна аудиторія фанів в Instagram, а й журналісти.

Так, нещодавно на сторінці "news_zvezd" в Instagram з’явилося фото акторки з дочкою Еммі, яку втім було важко впізнати на фото. Лопес була у вузькому білому топі і штанах, а образ доповнила стильною сумочкою і окулярами. Дівчинка була одягнена в оверсайз футболку коричневого кольору та сині джинси, йшла з опущеною головою. Через це фани навіть сплутали 13-річну Еммі з хлопчиком.

"Джей Ло у Лос-Анджелесі насолоджується компанією дочки та тридцятиградусною жарою", - так підписали пост.

Фанати зірки залайкали публікацію і написали, що здивовані таким зовнішнім виглядом дочки кумира.

"Чому багато дітей знаменитостей якісь дивні", "Таке відчуття, що дочки поруч то і немає ((", " Чудная доця!!!😊", "Так і хочеться сказати, ти чого як нерідка? Одягнена дівчинка як сиротиночка".

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