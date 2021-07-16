Наречена переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванка розповіла, чому посварилася з коханим

Як повідомляє Politeka.net, наречена молодого українського виконавця і переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванка розкрила подробиці сварки з коханим. У своєму Instagram дівчина виклала цікаві сторіс, в яких повідомила про розлад, а потім пояснила причину.

Так, спочатку Іванка опублікувала сторіс із зображенням розбитого сердечка, нічого не пояснивши. Потім, мабуть, після маси питань від шанувальників, виклала ще одну сторіс з підписом: "Люди, спокійно, не розійшлися".

Далі Іванка опублікувала кадр з Романом, а також пояснила ситуацію: "Не розійшлися, посварилися, тому що я в лікарні, а він далеко від мене". Також наречена молодого артиста виклала кадр з руками і кільцем, підписавши його: "Щастя любить тишу".

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