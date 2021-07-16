Українська актриса, зірка "Квартал 95" Олена Кравець показала свою ногу після перелому
Як передає Politeka.net, знімок артистка показала на своїй сторінці в Instagram.
Видно, що гіпс вже зняли. А замість нього на нозі з'явилася оригінальна жовта пов'язка.
"Коли лікар – художник..." - підписала кадр Кравець.
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Нагадаємо, Олена Кравець зламала ногу 30 Червня. Знаменитість зізналася, що отримала таку травму в своїй квартирі буквально на рівному місці, просто сильно вдарившись об косяк.
"Це така трагікомедія! Я взагалі не розумію, як це могло статися вчора. Нічого не віщувало біди. Я прийшла додому, накупила собі черешні, і планувала зайнятися справами. І просто Я заплуталася у власних широких шовкових штанях. Спіткнулася і вдарилася об одвірок двері", - говорила раніше Кравець.
Нагадаємо, подруга Олени Кравець розкрила зворотний бік дружби із зіркою: "Будьте готові до того, що..."
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