Актриса "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна показала ідеальну фігуру

Як повідомляла Politeka.net, зірка і актриса "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна славиться спортивною фігурою і приголомшливою розтяжкою.

На цей раз дівчина показала в своєму Instagram як тренується на пілоні. Катерина на відео показала себе в чорному відкритому топі і коротких шортах, які ідеально підкреслюють її гімнастичну фігуру.

"Я знаю, ви нудьгували за подібними відео", пише дівчина.

Підписники Катерини захоплено відреагували на відео: "Ну крута", "Ти що, хочеш щоб всі ЗМІ з глузду з'їхали?", "Прям як Демі Мур", "На таку красу можна дивитися вічно", "Зробіть номер з пілоном в ЖК", "Вау".

Раніше повідомляли, актриса "Жіночого кварталу" Катя Нікітіна вирушила у відпустку до Грузії, звідки показала нові фото. Учасниця "Жіночого кварталу " Катя Нікітіна, яка запам'яталася українцям своєю гнучкістю ще на "Лізі сміху", часто радує шанувальників яскравими фото і відео в своєму Instagram. Нещодавно красуня вирушила на відпочинок до Грузії, звідки активно викладає знімки в своєму мікроблозі.

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