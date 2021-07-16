Відомий український співак Дзідзьо (Михайло Хома) здався в обіймах відомої актриси

Як пише Politeka.net, Дзідзьо є популярним українським виконавцем. Красунчик нещодавно розлучився зі співачкою Slavia, з якою офіційно оформив стосунки в 2013 році. Зараз артист продовжує займатися творчістю і активно веде соціальні мережі.

На новому фото Михайло Хома з'явився в сорочці і штанях, обійнявши Аду Роговцеву. Як можна зрозуміти, легендарній актрисі сьогодні 84 роки.

"Сьогодні в Ади Миколаївни День Народження !!!!!!! Збираю всі привітання в красивий букет і з хорошим подарунком їду особисто вітати нашу КОРОЛЕВУ", - написав Михайло під фотографією.

Горбунов відразу прокоментував публікацію: "Многая літа. Наші вітання".

Фанати поставили понад 12 тисяч лайків і написали коментарі:

"Краща, позитивна, Сонячна з Днем народження!", "Вона дійсно Королева і людина з великої літери. Вітаємо" ," З Днем Народження !!! Міцного здоров'я і довголіття !!!", "Нехай доля буде щедрою на подарунки! З Днем народження".

Нагадаємо, Могилевська осоромилася через нове відео з кумою Дзідзьо Цибульською

А ще Politeka повідомляла, що Dzidzio після розлучення зі Slavia опинився в міцних обіймах бородатого друга

Також Politeka писала, що колишня дружина Дзідзьо Slavia без одягу розкрила свої секрети краси



