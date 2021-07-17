Відомий виконавець Олексій Завгородній (Позитив) розповів, що його пов'язує зі співачкою Мішель Андраде

Як повідомляє Politeka.net, відомий український артист, який був учасником гурту "Время и Стекло", Олексій Завгородній став героєм програми слави Дьоміна "29 питань". У своєму інтерв'ю Позитив розкрив правду про свої стосунки зі співачкою Мішель Андраде.

Треба сказати, що Позитив дуже схвально відгукується про молоду співачку болівійського Походження, називаючи її красивою і привабливою, правда всі натяки на романтичні відносини відкидає.

"Вона дуже круто персонаж. Для мене вона в якийсь час, коли ми тільки почали працювати разом, вона була Джастіном Бібером, тільки з сіс*ками. Вона дуже талановита і багатогранна, як артист, як персонаж, як людина", - поділився Олексій.

Коли ведучий натякнув на можливість романтичних відносин між Позитивом і Андраде, артист відповів, що цього між ними немає.

"Не знаю. Ні. Вона дуже красива жінка, дуже сексуальна, але ні. Якщо відверто сказати, я до неї більше ставлюся як до сестри. Я можу сказати, що я закоханий в Мішель, як в артиста, як в людину, але навряд чи у нас щось вийде", - сказав Позитив.

Нагадаємо, Позитив видав, яким буде його повернення після розлучення і розпаду "Время и Стекло": "Все робив нишком".

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