Дружина Володимира Остапчука Христина Гірник поділилася новими вражаючими фотографіями
Як повідомляє Politeka.net, дружина телеведучого Христина Гірник вирушила на відпочинок до Каппадокії. Куди, як відомо, вона вирушила без свого чоловіка Володимира Остапчука.
Дівчина поділилася в Instagram новими фото з курорту і похвалилася спортивною фігурою. На Христині незвичайний чорний злитий купальник з відкритою спиною, який відмінно підкреслює її стрункість. Образ доповнений солом'яного стилю капелюхом в світлих відтінках.
"Сьогодні дізналася цікаву інформацію про себе, що по дизайну людини я генератор 2/4.
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Відлюдник-опортуніст, приємно познайомитися!
На даному фото я точно як відлюдник і весь світ для мене, або я і є весь світ?)!!
кайф."- ділитися з передплатниками Христина в своєму Instagram.
"Ох як красиво! Я теж відлюдник-опортуніст, тільки маніфестор))", "Неймовірно", "Є такий сорт жінок - цілий всесвіт, це про вас", "Ось це вид!", "Добре, надзвичайна краса", "Це так шикарно!", пишуть підписники Христини Гірник.
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