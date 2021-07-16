Відома українська співачка Настя Каменських показала себе в стильному образі

Як пише Politeka.net, Настя Каменських є популярною українською співачкою, яка стала відомою завдяки дуету "Потап і Настя". Зараз красуня займається сольною кар'єрою під псевдонімом NK. Не забуває Красуня і про Instagram, де ділиться цікавим контентом з фанатами.

На новому фото красуня позувала в подовженій футболці і стильній бейсболці. Дівчина виставила одну ніжку вперед, заграючи перед камерою. На другому знімку Настя вже подивилася в камеру, захоплюючи розкішною фігурою.

"Привіт", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 11 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красуня Настя", " саме жіночне тіло і фігура української естради!", "Крутишка"," цей колір робить тебе такою милою", " дуже зручна майка)для вагітних.і для пологів добре теж)", " шикарне місце. Настя, де знаходиться цей Рай?".

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