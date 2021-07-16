Відома співачка Мішель Андраде показала в мережі яскраві літні фото і заінтригувала фанатів

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка болівійського Походження Мішель Андраде, яка стала однією із зіркових ведучих ювілейного сезону шоу "Орел і Решка", часто радує фанатів яскравими фото у своєму мікроблозі в Instagram. Так, нещодавно красуня поділилася яскравими літніми кадрами, а в підписі до них заінтригувала новим випуском шоу про Грузію.

На знімках Мішель відображена в цікавій локації, вона ніби паморочиться в танці. Перед камерою красуня з'явилася в легкій білій сукні оригінального фасону, яке красиво підкреслило її витончені форми. Волосся співачки розпущене і трохи розпатлане від її рухів, а на обличчі щаслива посмішка.

У підписі до публікації Андраде написала: "Не можу повірити, що завтра вийде моя улюблена Грузія. В передчутті! А ще ми дуже скоро, повертаємося додому! У це так само не можу повірити".

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