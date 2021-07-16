Відома співачка Ані Лорак зібралася повернутися в Україну з концертами, вже з'явилася Афіша

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на телеграм-канал "Культурная прачечная", відома співачка Ані Лорак зібралася повернутися в Україну з концертами. На сайті співачки вже з'явилася афіша, з якої відомо, що артиста дасть два концерти в середині серпня. Також стало відомо, що виступати артистка буде в одному з одеських нічних клубів.

Зазначимо, що це буде перший сольний виступ Лорак в Україні з 2017 року. Правда деякий час тому зірка виступала на українській сцені в рамках святкового концерту з нагоди 15-річчя балету Freedom. А ось в останні сольні концерти у Ані Лорак в Україні були ще в 2014 році. Після цього артиста багато років гастролювала по Росії і виступала для росіян.

"Весь цей час Брежнєва, Дорн, Барських і тут, і там. Так що повернення Лорак як мінімум справедливо", - йдеться в повідомленні телеграм-каналу.

Нагадаємо, Прилетіла до Києва Ані Лорак наробила галасу в мережі новою заявою: "Інтриганка".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак, яка переїхала в Росію, несподівано повернулася до Києва і заспівала українською: "Позитив!".

Також Politeka писала, що Лорак після візиту до Києва показала свої найкращі образи:"Відразу видно українську красу".