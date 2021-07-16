Переможниця "Холостяка" Даша Квіткова поділилася подробицями своїх пологів

Як повідомляє Politeka.net, відома блогерка і дружина головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова днями народила первістка. Всю вагітність до самих пологів дівчина ділилася з шанувальниками яскравими фото і подробицями свого життя. Так, і після народження сина Даша вирішила розповісти фоловерам в Instagram про свій досвід пологів.

У мережі Квіткова виклала кілька красивих кадрів з вагітної фотосесії, а в підписі до них розповіла про свої пологи. За словами Даші, вона зовсім не боялася, але в якийсь момент терпіти біль від сутичок вже не могла.

"Коли почалися сутички, я ще не знала чи буду точно ставити епідуралку, хотіла терпіти, поки можу. І могла я довго. З 12:30 ночі до 5-ї ранку сутички були 99%, тому ми намагалися себе розважити. До 5:00 ранку мене покинули сили. Мені здається, якби я поспала, мені б навіть анестезія не потрібна була, але сталося так, як сталося, і я не шкодую. Епідуралка біль прибрала на 40-50% десь, але я хоча б змогла продовжувати терпіти. До речі, це був єдиний момент, який мене злякав, і я навіть розплакалася", - поділилася блогерка і розкрила ще деякі деталі своїх пологів.

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