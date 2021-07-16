Молода дружина співака Віктора Павлика Катерина Репяхова зворушила новими фото зі своїм сином Мішею

Як пише Politeka.net, нещодавно молода красуня народила сина 55-річному народному артисту. Як відомо, до відносин зі співаком вона була його концертним директором. Одружилася пара в 2020 році, а вже в 2021 році Репяхова народила сина. Відзначимо, що у співака вже є троє дітей від попереднього шлюбу. Один син минулого року помер після тривалої боротьби з раком.

На свіжому фото Катерина тримала в руках маленького сина. Сама вона була одягнена в красиву сукню і капелюшок.

"Моє пташеня в Мукачеві. Мій маленький мандрівник", - підписала фото Репяхова.

У коментарях шанувальники дівчини залишили їй масу приємних і зворушливих слів і компліментів.

"Катюшка, спокійного відпочинку", «Катюша, таке щастя у Вас в руках, цілий всесвіт», «як підріс», «Материнство вам до лиця», «які ви намистинки», "яка ви красива мама", - пишуть користувачі Мережі.

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