Молода дружина співака Віктора Павлика Катерина Репяхова зворушила новими фото зі своїм сином Мішею
Як пише Politeka.net, нещодавно молода красуня народила сина 55-річному народному артисту. Як відомо, до відносин зі співаком вона була його концертним директором. Одружилася пара в 2020 році, а вже в 2021 році Репяхова народила сина. Відзначимо, що у співака вже є троє дітей від попереднього шлюбу. Один син минулого року помер після тривалої боротьби з раком.
На свіжому фото Катерина тримала в руках маленького сина. Сама вона була одягнена в красиву сукню і капелюшок.
"Моє пташеня в Мукачеві. Мій маленький мандрівник", - підписала фото Репяхова.
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У коментарях шанувальники дівчини залишили їй масу приємних і зворушливих слів і компліментів.
"Катюшка, спокійного відпочинку", «Катюша, таке щастя у Вас в руках, цілий всесвіт», «як підріс», «Материнство вам до лиця», «які ви намистинки», "яка ви красива мама", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Віктор Павлік раптом показав, чим "спокусив" свою дружину:"а во...".
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Також Politeka повідомляла, що Віктор Павлік розповів, чому змушений приховувати обличчя свого сина: "у свої три тижні він...".