Ось це так!

Відома українська хореограф Олена Шоптенко, яка прославилася завдяки участі в "Танцях з зірками", полетіла з України

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала кілька сторіс, в яких показала, як з сином відлітає за кордон. Шоптенко показала, як її син Олексій крокує по аеропорту.

"Вперше летимо відпочивати", - підписала відео зірка.

Після щаслива мама показала, як дитина вперше побачила море. Цей зворушливий момент їй вдалося зняти на камеру. Варто відзначити, що хлопчик не боявся води, а, навпаки, сміливо крокував до моря і підстрибував від радості.

"Я зараз заплачу. Син вперше бачить море", - додала Шоптенко.

Відзначимо, що Шоптенко двічі була заміжня. Першим чоловіком артистки був хореограф Дмитро Дікусар. Від другого чоловіка, Олексія Іванова, в 2018 році дівчина народила сина. Додамо, що батько хлопчика практично не з'являється в соцмережах Шоптенко.

Нагадаємо, що Шоптенко вразила одкровенням про те, як склалося її життя: "мене це не врятувало".

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