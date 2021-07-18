Кадр Катерини Репяховой з синочком вийшов шалено милим і ніжним
Як повідомляє Politeka.net, дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова пішла з головою в турботи про свого первістка-синочка Михайла, який з'явився на світ 15 червня.
Молода мама поділилася новим фото малюка з підписниками блогу в Instagram, число яких значно зросло після народження крихітки.
Дружина музиканта розчулила повним ніжності кадром з сином на руках. Вона притиснула малюка до грудей і щасливо посміхається від нахлинувших теплих почуттів до беззахисної дитини.
Єдиного сина Софії Ротару потрясла непоправна втрата: "Світла пам'ять..."
Пилова буря мчить в Україну, здоров'я людей в небезпеці: кому потрібно бути обережними в ці дні
Авіакатастрофа під Миколаєвом: перші подробиці й кадри трагедії
Дівчинка-копія Тіни Кароль підросла і влаштувала фотосесію на березі моря: "Волосся яке шикарне"
Єдиного сина Софії Ротару потрясла непоправна втрата: "Світла пам'ять..."
Обличчя малюка молода мама поки приховала. Репяхова раніше говорила, що поки не вирішила, коли покаже обличчя синочка повністю. Вона зізналася, що разом з Мішею планує часто подорожувати. Що і довела новим фото. Разом мама і хлопчик вирушили в першу спільну подорож - вони поїхали в Мукачево.
Для зйомки Катерина обрала ніжний романтичний образ. Вона приміряла блакитні шорти, довгу сорочку з квітковим принтом і літній капелюшок з широкими полями.
Користувачі мережі засипали молоду маму компліментами і душевними побажаннями її синочку.
"Катюша, таке щастя у Вас в руках, цілий всесвіт"," Материнство вам до лиця", "Як підріс", "Гарного Вам відпочинку", "Щастячка Вам", - писали коментатори.
Нагадаємо, що Віктор Павлік раптом показав, чим "спокусив" свою дружину.
А ще Politeka писала, що дружина 55-річного Віктора Павлика розповіла, що сталося з їхнім сином.
Також Politeka повідомляла, що Віктор Павлік розповів, чому змушений приховувати обличчя свого сина.