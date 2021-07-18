Кадр Катерини Репяховой з синочком вийшов шалено милим і ніжним

Як повідомляє Politeka.net, дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова пішла з головою в турботи про свого первістка-синочка Михайла, який з'явився на світ 15 червня.

Молода мама поділилася новим фото малюка з підписниками блогу в Instagram, число яких значно зросло після народження крихітки.

Дружина музиканта розчулила повним ніжності кадром з сином на руках. Вона притиснула малюка до грудей і щасливо посміхається від нахлинувших теплих почуттів до беззахисної дитини.

Обличчя малюка молода мама поки приховала. Репяхова раніше говорила, що поки не вирішила, коли покаже обличчя синочка повністю. Вона зізналася, що разом з Мішею планує часто подорожувати. Що і довела новим фото. Разом мама і хлопчик вирушили в першу спільну подорож - вони поїхали в Мукачево.

Для зйомки Катерина обрала ніжний романтичний образ. Вона приміряла блакитні шорти, довгу сорочку з квітковим принтом і літній капелюшок з широкими полями.

Користувачі мережі засипали молоду маму компліментами і душевними побажаннями її синочку.

"Катюша, таке щастя у Вас в руках, цілий всесвіт"," Материнство вам до лиця", "Як підріс", "Гарного Вам відпочинку", "Щастячка Вам", - писали коментатори.

Нагадаємо, що Віктор Павлік раптом показав, чим "спокусив" свою дружину.

А ще Politeka писала, що дружина 55-річного Віктора Павлика розповіла, що сталося з їхнім сином.

Також Politeka повідомляла, що Віктор Павлік розповів, чому змушений приховувати обличчя свого сина.