Кадр Катерини Репяховой з синочком вийшов шалено милим і ніжним

Як повідомляє Politeka.net, дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова пішла з головою в турботи про свого первістка-синочка Михайла, який з'явився на світ 15 червня.

Молода мама поділилася новим фото малюка з підписниками блогу в Instagram, число яких значно зросло після народження крихітки.

Дружина музиканта розчулила повним ніжності кадром з сином на руках. Вона притиснула малюка до грудей і щасливо посміхається від нахлинувших теплих почуттів до беззахисної дитини.

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Обличчя малюка молода мама поки приховала. Репяхова раніше говорила, що поки не вирішила, коли покаже обличчя синочка повністю. Вона зізналася, що разом з Мішею планує часто подорожувати. Що і довела новим фото. Разом мама і хлопчик вирушили в першу спільну подорож - вони поїхали в Мукачево.

Для зйомки Катерина обрала ніжний романтичний образ. Вона приміряла блакитні шорти, довгу сорочку з квітковим принтом і літній капелюшок з широкими полями.

Користувачі мережі засипали молоду маму компліментами і душевними побажаннями її синочку.

"Катюша, таке щастя у Вас в руках, цілий всесвіт"," Материнство вам до лиця", "Як підріс", "Гарного Вам відпочинку", "Щастячка Вам", - писали коментатори.

Нагадаємо, що Віктор Павлік раптом показав, чим "спокусив" свою дружину.

А ще Politeka писала, що дружина 55-річного Віктора Павлика розповіла, що сталося з їхнім сином.

Також Politeka повідомляла, що Віктор Павлік розповів, чому змушений приховувати обличчя свого сина.