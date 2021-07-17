Знаменитий український хореограф і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма захопив кадрами з відпустки

Зараз танцюрист разом з дружиною Ліліаною і сином Леоном відпочиває в Греції, і радує шанувальників цікавими фото і відео на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

На новому відео Влад Яма показав, як з властивим йому артисттізмом стрибає в басейн. Уповільнене відео виглядало дуже ефектно, в якийсь момент здавалося що хореограф просто завис в повітрі.

"Так, щоб з дитиною бути на одній хвилі. Дуже хочу, щоб так було завжди...» - підписав він кадри.

Відзначимо, відео захопило фоловерів артиста.

"Алладін», «Влад ти навіть в повітрі танцюєш», «стрибок Зоряний», «Ось це бомбочка», «Йог в повітрі", " Ох, і красиво зайшов. Стрибки у воду втратили чемпіона», «Просто красунчик у всьому», "Аполлон", - пишуть в коментарях.

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