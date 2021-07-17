Відома українська телеведуча Леся Нікітюк у пікантному вбранні засвітилася разом з чоловіком співачки Наді Дорофєєвої-Володимиром Дантесом
Як повідомляє Politeka.net, такими кадрами телеведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Леся Нікітюк зображена у фіолетовій міні-сукні з відкритими плечима.
"Парочка Степан і Одарочка", - підписала вона фото.
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Нагадаємо, Дантес (справжнє ім'я-Володимир Гудков) і Надя Дорофєєва одружилися в 2015 році. До цього вони довго зустрічалися, але розсекретили відносини тільки в 2013 році.
Нагадаємо, Леся Нікітюк, якось приголомшила несподіваним фактом під час зйомок шоу "Хто зверху?". Так, під час одного з конкурсів шоу "Правда чи брехня" Леся запропонувала артисту балету Олександру Стоянова вгадати, чи зустрічалася вона з Дантесом.
«За два роки до того, як Надя Дорофєєва вийшла заміж за Володимира Дантеса, я зустрічалася з Дантесом», - заявила ведуча під час конкурсу "Правда чи брехня".
Прем'єр Національної опери України Лесі не повірив, а історія виявилася правдою. Ось тільки мова йшла зовсім не про те Дантеса, про який всі подумали.
«У 2013 році в Хмельницькому я зустрічалася з одним хлопцем з СБУ. У нього було прізвище Дантес. А ось звали його ігор " » - сказала Нікітюк.
Нагадавши, щаслива Леся Нікітюк в перлинних намистах приголомшила звісткою про весілля.
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