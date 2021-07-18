Відомий український співак Арсен Мірзоян поділився світлиною у своєму Instagram, на якій позує разом із яскравою блондинкою

Як пише Politeka.net, чоловік Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян брав участь у сімейному благодійному забізі в підтримку онкохворих дітей "Біжимо на дачу". Мета цього забігу – зібрати 1 мільйон гривень на будівництво нового центру "Дача". Дача – це будинок, де живуть онкохворі діти та їхні сім'ї з усієї України, які були змушені покинути домівки для лікування у Києві.

Після забігу Арсен Мірзоян сфотографувався з Іриною Сахно, яка зовсім нерівня Тоні. Дівчина є учасницею благодійного фонду "Запорука".

"Біжу на дачу :) @zaporuka @sakhnoiryna #арсенмірзоян. Доречі, @strava сьогодні, поки я біг свою 10-ку, жила своїм життям - зупиняла трекер, міняла мову… мабуть спека", - так підписав знімок артист.

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