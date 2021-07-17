Ресторатор, суддя шоу " Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як проводить ранок суботи
Як пише Politeka.net, кадрами він поділився на своїй сторінці в Instagram.
Ектор зняв відео сидячи в саду зі своїми собачками породи Брюссельський гріффон-Чоко і Лупітою.
Раніше Ектор розповідав, що характери вихованців абсолютно різні.
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"Найулюбленіше заняття Лупіти-бігати в лісі або в саду. Вона і не заходила б додому, якби не сніданок, обід і вечеря», - жартував кулінар.
І нові кадри стали тому підтвердженням. Ектор показав, як Лупіта допомагає йому доглядати за територією.
Також Ектор засвітив свій двоповерховий заміський особняк. Будинок розміщений в оточенні зелені.
Також нещодавно у нього з'явився власний басейн.
Кулінар раніше зізнавався, що рішення перебратися за місто далося йому нелегко, але про переїзд він не пошкодував. Чисте повітря, поруч ліс і ідеально розвинена інфраструктура того варті.
Нагадавши, Ектор-Хіменес Браво засвітив миловидну блондинку в своєму розкішному будинку.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво поза зйомками "Майстер Шеф" показав себе з несподіваного боку.
Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво, який отримав український паспорт, підсів на гречку і котлети: "це дуже добре"