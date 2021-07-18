Знаменита вітчизняна спортсменка Анна Різатдінова, улюблениця Влада Ями на "Танцях з зірками", показала, як релаксує на курорті в Туреччині

Як пише Politeka.net, Анна Різатдінова є відомою гімнасткою у світі, яка завоювала безліч значущих медалей для України. Красуня також брала участь на проекті "Танці з зірками", де дівчину підтримував Влад Яма. Не забуває Анна і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим, а іноді і провокаційним.

На новому фото, яке Різатдінова додала в Instagram, красуня була в зеленому бікіні. Дівчина лежала на гамаку, захоплюючи засмагою і ідеальною фігуркою. Як відомо, красуня вирушила на відпочинок в Анталію, Туреччина.

Підписники поставили більше тисячі лайків і засипали компліментами:

"Приємного вам відпочинку і гарної засмаги", "шикарна", "фігурка вогонь", "Ох, яка ляля на сонці".

Нагадаємо, фаворитка ями з "Танці з зірками" блиснула принадами в купальнику з прозорою вставкою

А ще Politeka повідомляла, що фаворитка ями з "Танців з зірками" показала сина від відомого олігарха

Також Politeka писала, що фаворитка ями з "Танців з зірками" Різатдінова в тоненькій сукні напросилася на компліменти



