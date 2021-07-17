Відома співачка Тіна Кароль вийшла в люди в розкішному образі з випираючим декольте

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій відомій українській співачці Тіні Кароль, опублікували чарівне фото зірки, на якому вона позує в стильному образі.

Як видно, Тіна з'явилася перед камерою в темній локації, мабуть, десь на зйомках. Вона позує в стильній бежевій сукні з вузьким корсетом, яка красиво підкреслює її пружний бюст. Волосся співачки розпущене і акуратно укладене, на обличчі яскравий макіяж з її улюбленою червоною помадою.

У підписі до кадру написали: "Доброго ранку! Чудесного дня! Ніжного пробудження, відмінного настрою і гарного дня! Прекрасної погоди, хороших новин, приємних і незабутніх зустрічей". А шанувальники тут же почали коментувати новий знімок Кароль: "Шикарна", "Спасибі, і вам чудесного дня!", "Вогонь", "Доброго ранку! Нехай ваш день буде наповнений сонечком, позитивом і прекрасними зустрічами", "Вас теж, з добрим ранком!".

Нагадаємо, Дівчинка-копія Тіни Кароль підросла і влаштувала фотосесію на березі моря: "Волосся яке шикарне".

Як повідомляла Politeka, Кароль, заробивши 100 тисяч гривень, похвалилася, на що витратить гроші: "Це так круто!"

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