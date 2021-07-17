Відома українська танцівниця Олена Шоптенко, зірка "Танців з зірками", показала себе на відпочинку
Як пише Politeka.net, Олена Шоптенко є популярною українською танцівницею, яка безліч разів брала участь в "Танцях з зірками". Красуня кілька років тому народила від другого чоловіка сина Олексія. Зараз дівчина вирушила на відпочинок до Туреччини, звідки ділиться фото в Instagram.
На нових фото Олена позувала в міні-бікіні. На руках у красуні можна побачити трирічного сина Олексія. Дівчина стояла у вої, а на другому фото, розвернулася спиною, показуючи розкішні форми.
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"Моє щастя", - написала Олена.
Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:
"Щастя бути мамою"," Мій улюблений Бодрум"," класного відпочинку"," дуже люблю", " неймовірної краси дівчина. Щастя вам і вашого синочку. Русалка на відпочинку".
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