Фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна порадувала своїх шанувальників яскравими знімками

Як повідомляє Politeka.net, кадрами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram, за якою стежать 662 тисячі фоловерів.

Чорно-білі кадри були зняті під час одного виступу колективу.

На одному зі знімків Саніна відображена з креативним продюсером і гітаристом The Hardkiss Валерієм Бебко, який є її чоловіком. Юлія дивися на нього і показує мову.

Кадри активно коментують в мережі.

"Обожнюю це фото 😍 смішна крута", "на стилі", "Ну дуже красиво», «Ох вже ці внутрішні чортики», "ви просто кайф", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Юлія Саніна і Валерій Бебко одружилися в 2011 році, через два роки після знайомства. При цьому пара довго приховувала свої стосунки. 21 листопада 2015 року у Юлії та Валерія народився син, який отримав ім'я Данило.

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