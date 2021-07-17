Блогерша і дружина Влада Ями, суддя "Танців з зірками", показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Лілія яма і Влад вже більше 10 років разом. Пара оформила стосунки тільки в 2015 році і зараз виховує сина леона. Нещодавно, після дня народження Влада Ями, сімейство вирушило на відпочинок до Греції, звідки Лілія постійно ділиться цікавими фото і сторісами.

На новому фото Лілія здалася в в міні-спідниці і рожевій футболці. Красуня стояла біля квітів, насолоджуючись ніжними променями сонця. Дівчина виставила одну ніжку вперед, заграючи перед камерою.

На ще одному сторіс Яма вирішила показати сонце над морем. Сонце яскраво світило в небі, де не було хмар.

"Як чертовски здорово спостерігати за величезною вогненною кулею", - написала Лілія під кадрами.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій.

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