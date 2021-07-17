Солістка групи "Go_A" Катя Павленко вразила образом у всьому чорному

Колектив "Go_A" став популярнішим після того, як посів п'яте місце на пісенному конкурсі "Євробачення-2021", повідомляє Politeka.net. Зараз увага до групи, а особливо до її солістки, прикута.

Артистка у своєму Instagram зробила репост відео, оприлюднене в її фан-групі. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах Катерина йшла в чорному міні, завдяки якому можна було розглянути її ніжки в грубих черевиках. Декольте вбрання здавалося непристойним.

Красуня дефілювала по вулиці, коли її знімали чоловіки з усіх боків.

При цьому у Павленко був незворушний погляд.

Відео було знято в рамках поїздки групи "Go_A" в Литву, де вона виступила на сцені разом з іншими популярними групами.

Зазначимо, група "Go_A" була створена у 2012 році. Колектив довго працював над дебютним альбомом, який вийшов у 2016-му. В результаті популярність групи зросла

Група гастролювала не тільки по Україні, а й за кордоном. А у 2017 році вийшла спільна пісня з Катею Chilly.

Група не вважалася форматом. А після відбору на "Євробаченні" і заняття на конкурсі п'ятого місця про колектив дізналися й інші країни.

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