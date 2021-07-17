Молода співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, поділився враженнями від нової поїздки

Як передає Politeka.net, 24-річна співачка і починаюча телеведуча показала фото у себе в Instagram.

Андраде зізналася, що буквально закохалася в Грузію.

"Мені розповідали про цю прекрасну країну, але я не очікувала, що настільки! Як кажуть, поки не спробуєш сам - не відчуєш", - зазначила дівчина.

Мішель Андраде додала, що вона вражена. Як природою, так і місцевими жителями.

"Грузія чудова, природа така, що захоплює дух від краси, але "земляни" - ось хто робить цю країну особливою. Незважаючи на те, що є люди відірвані від цивілізації і живуть вони в суворих умовах, відчуваєш від них віддачу, тепло, гостинність. Складається відчуття, що вони тебе так довго чекали, так чекали цю зустріч з тобою! У них дійсно є чому повчитися. У чужій країні відчувати себе своїм-це дорогого коштує", - зізналася співачка.

"Грузія подарувала мені частинку себе, а я залишу своє сердечко тут", - підсумувала вона.

Нагадаємо, Позитив вперше розговорився про стосунки з Мішель Андраде: "Для мене вона..."

Як повідомляла Politeka, підопічна Потапа Андраде в білій сукні повідомила українцям радісну новину: "не можу повірити..."

Також Politeka писала, що підопічна Потапа Андраде показала пристрасть в міні-шортах, не встояла навіть: "це відвал всього»