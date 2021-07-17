У мережі показали, як виглядають діти відомих ведучих телеканалу "1+1" Наталії Мосейчук, Лідії Таран та Стасі Ровінської

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці телеканалу "1+1" в Instagram опублікували яскраві знімки ведучих з їхніми сім'ями і дітьми, так що українці можуть побачити, як виглядають рідні головних осіб каналу.

Так, в публікації є фото телеведучої Наталії Мосейчук з чоловіком і двома синами. Причому між дітьми ведучої велика різниця - старшому Антону 22 роки, а молодшому Матвію тільки 9 років. "Антон розповідатиме, що я хороша, тому що ми багато часу проводили разом. А молодший скаже, що я чудова, тому що даю йому багато дитинства, багато настрою, веселощів", - поділилася Наталя.

Також тут можна побачити знімок Лідії Таран з донькою-підлітком Василиною, яка народилася в шлюбі ведучої з Андрієм Доманським. "Василина у мене вже доросла і в багатьох речах вона досить самостійна. Всі вечори, майже всі, в моєму житті я проводжу з нею. Ми завжди в контакті протягом усього дня. Вона пише мені, де, що робить. Я також їй телефоную", - поділилася Таран.

Також у публікації є фото багатодітної мами Стасі Ровінської, яка стала однією з ведучих нового шоу "твій день". У свої 28 років дівчина вже тричі мама і разом з чоловіком виховує трьох дітей – 7-річного Евана, 4-річного Енея і однорічну Емму.

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