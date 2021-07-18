Знаменитий український хореограф і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма здивував виглядом з великими вухами і "виряченими" очима

Популярний хореограф бере участь у різних зйомках, а також знаходить час на відпочинок і ведення соцмереж, пише Politeka.net.

Так, артист на новому відео вирішив здивувати зовнішністю. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)

Кадри Яма опублікував в Тік Ток, з'явившись з нелюдською зовнішністю - з довгими вухами, а пізніше і збільшив очі.

"Май нейм із Зюзі🤷 🏼", - написав хореограф.

Публікація швидко зібрала сотні лайків і трохи коментарів.

"Я виступала танець ельфів 2 місце🥈", "красунчик"," Привіт", " Владе, ви що?", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Влад Яма разом сім'єю відпочив у Греції на Криті. За словами артиста, він не був з дружиною в цьому місці кілька років, до народження сина пара обговорювала тут, якою буде їхня дитина. Зараз у подружжя є син, Леон.

Майбутнє подружжя познайомилося в клубі. Влад Яма згадував, що закохався в Ліліану мало не з першого погляду. Артист довго не міг зважитися підійти до красивої дівчини, і думав, що упустив свій шанс. Однак волею випадку обидва зустрілися знову, і тоді хореограф вирішив не упускати момент. В результаті майбутня пара довго розмовляла і поцілувалася.

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