Співачка Ані Лорак (Кароліна Куєк), родом з України, розповіла про свого ідеального чоловіка

Як відомо, артистка багато років була у відносинах з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу, передає Politeka.net. Пара розлучилася у 2019 році.

Виною всьому стало відео, на якому чоловік зірки обіймався з брюнеткою в київському клубі.

У своєму новому інтерв'ю для сайту "7 днів" співачка розповіла, якого чоловіка представляє поруч із собою. За словами Кароліни, в дитинстві вона уявляла, який зріст, тембр голосу буде у її коханого, але з віком зрозуміла, що любов не залежить від зовнішності партнера.

"Можна закохатися і в маленького в товстенького і лисенького чоловіка, у якого такий багатий внутрішній світ, таке внутрішнє багатство!",- поділилася артистка.

Ані Лорак саме розум зараз називає головною для неї якістю чоловіка. Єдине, що зірці не подобається в чоловіках - це жадібність.

Співачка повідомила, що також для жінок головне, як вони самі виглядають. Тому варто займатися спортом, почати з малого, наприклад, з прогулянок або бігової доріжки.

Також виконавиця закликала не терпіти стосунки, якщо вони вичерпали себе. На думку артистки, потрібно будувати нові, а якщо є діти, то потрібно пам'ятати, що головне, коли їх мама щаслива.

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