Відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "Жіночого кварталу", показала як розважається з подружкою

Як пише Politeka.net, Лера Товстолес є однією з красунь студії "Квартал 95", виступаючи в "Жіночому кварталі". Дівчина також пробувала себе в якості моделі, беручи участь в показі з Іриною Шейк. Зараз красуня активно веде Instagram, де ділиться з українцями цікавими фото і відео.

На новому фото, яке Лера викинула в мережу, красуня позувала в стильному топі і шортиках. Поруч стояла подружка в топі і шкіряній спідниці. Дівчата стояли під дискошаром, позуючи для фотографії.

На другому сторіс Лера танцювала сама, вражаючи пластичними рухами. Як можна зрозуміти, дівчина вночі вирушила на тусовку в нічний клуб.

Дівчина до цього записала сторіс вв Вбиральні, демонструючи свою фігурку крупним планом. Красуня стояла перед дзеркалом, зробивши Селфі.

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