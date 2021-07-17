Відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "Жіночого кварталу", показала як розважається з подружкою
Як пише Politeka.net, Лера Товстолес є однією з красунь студії "Квартал 95", виступаючи в "Жіночому кварталі". Дівчина також пробувала себе в якості моделі, беручи участь в показі з Іриною Шейк. Зараз красуня активно веде Instagram, де ділиться з українцями цікавими фото і відео.
На новому фото, яке Лера викинула в мережу, красуня позувала в стильному топі і шортиках. Поруч стояла подружка в топі і шкіряній спідниці. Дівчата стояли під дискошаром, позуючи для фотографії.
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На другому сторіс Лера танцювала сама, вражаючи пластичними рухами. Як можна зрозуміти, дівчина вночі вирушила на тусовку в нічний клуб.
Дівчина до цього записала сторіс вв Вбиральні, демонструючи свою фігурку крупним планом. Красуня стояла перед дзеркалом, зробивши Селфі.
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