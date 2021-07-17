Відома українська співачка Надя Дорофєєва показала яскраве відео в мережі і заінтригувала шанувальників

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Надя Дорофєєва, яка після розкладу групи "Время и Стекло" почала сольну кар'єру, часто радує фанатів яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в мережі яскравим відео зі свого виступу на фестивалі Atlas Weekend, а також анонсувала нові грандіозні концерти в українських містах і за кордоном.

На відео звучить одна з нових сольних пісень Наді - "Вечеринка", а сама вона в різних образах виступає на сцені. Також в ролику показали величезну кількість глядачів, які прийшли послухати і подивитися виступ зірки. А вона своєю чергою, як видно, відпрацьовує на всі сто відсотків.

У підписі до публікації Дорофєєва написала: "Вас було 250 000 осіб на перших двох днях @atlasweekend, майже 4 Олімпійських стадіони. Дивись на моєму YouTube-каналі, як це було. І Побачимося на наступних концертах". Також співачка додала міста і дати своїх наступних виступів.

Нагадаємо, Дорофєєва в короткому топі на прогулянці приголомшила навіть Дантеса: "Опік очей від такої краси".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва у вузькому костюмчику здалася в повний зріст, змусивши Дантеса завити: "Вже можна...".

Також Politeka писала, що Дорофєєва в топі блиснула витонченою фігуркою, якій можна позаздрити: "Естетика".