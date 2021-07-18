Відома актриса українського походження Ольга Куриленко, яка знялася у фільмі про Джеймса Бонда, показала себе в новому образі, звернувшись до фанатів
Як пише Politeka.net, спочатку Ольга намагалася стати моделлю, вступивши на спеціальні курси. Але красуню запримітили режисери і дівчина швидко стала популярною актрисою. Дівчину навіть покликали на головну роль у фільм про Джеймса Бонда, де вона зіграла подружку агента 007. Зараз красуня продовжує зніматися в кіно і веде блог в Instagram, де ділиться цікавим.
На новому фото Ольга була в стильному костюмі, який складався з піджака і штанів, а на талії можна побачити ремінь. Красуня на одному фото була крупним планом, демонструючи декольте, а на другому - на загальному, хвалячись образом повністю. У дівчини були вкорочені волосся, вони ледве діставали до шиї.
"Мені сподобалася ця зйомка з моїм другом @ vanmalder. Сподіваюся, у вас всіх прекрасна субота!",- написала Куриленко під фотографією.
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Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:
"Шикарна зачіска, Ольга", "чудове фото", " шикарна спокуслива дівчина...", "Блін! Ось чому я люблю тебе", "у неї найкрасивіша довга шия".
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