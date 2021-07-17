Спортсменка Марина Бех-Романчук підігріла інтерес до себе жаркими фото в купальнику

Як повідомляє Politeka.net, відома українська спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук часто радує шанувальників в Instagram яскравими фото і незвичайними образами. Так, цього разу красуня виклала в мережу кілька гарячих літніх фото, на яких в черговий раз продемонструвала свою ідеальну спортивну фігуру.

На нових фотографіях Марина відображена зі спини, вона гуляє босоніж по красивому саду в оточенні квітів. Перед камерою спортсменка з'явилася в стильному яскраво-жовтому купальнику, який підкреслив ідеальною спортивне тіло і рівну засмагу. Свій образ красуня доповнила милою пляжної капелюшком.

У підписі до фотографій Бех-Романчук написала: "Мені подобається це спекотне літо". А користувачі тут же почали коментувати знімки, засинаючи дівчину компліментами в коментарях: "Ти прекрасна", "Приголомшливо", "Чорт візьми, як же це важко", "Яка красива квітка", "Так красиво, так мило", "Шикарна".

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