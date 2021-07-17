Українська телеведуча Марічка Падалко, зірка "1+1" показала, як розважається на морі

Як пише Politeka.net, Марічка є популярною українською телеведучою. Красуня заміжня і виховує трьох дітей - двох дівчаток і одного хлопчика. Красуня вирішила показати, як відпочиває з дочкою на морі.

На знімку в Чорному морі Марічка позувала в купальнику, демонструючи розкішний прес. Поруч можна побачити дочку в закритому купальнику, яка обіймала маму.

"Все-таки Грибівка-курорт для маленьких дітей - від народження і до віку «Поліанни». Це книга про дівчинку, яка у всіх життєвих ситуаціях знаходить чому вона може порадіти.

Ось моя Катя Така - у свої десять вона досі захоплено верещить від кожної морської хвилі, їй досі цікаво майструвати щось з піску, підстерігати продавця цукрової вати на пляжі, (тому що мама раз дозволила її купити)", - написала Марічка.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Ти прекрасний вид! А я ще не розумію слова про швидко ростуть ...", "Вау! Яка у вас фігура красива, що грецька богиня з картини зійшла! Надихаюся!", "Який хороший пост. Чудова ви і ваша сім'я!", "Ого, які кубики".

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