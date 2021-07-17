Відомий телеведучий Юрій Горбунов показав яскраве фото з прогулянки в лісі, куди відправився з вагітною дружиною Катею Осадчою

Як повідомляє Politeka.net, популярний телеведучий Юрій Горбунов і його дружина не менш відома телеведуча Катя Осадча перебувають в очікуванні появи на світ дитини. Пара вже ростить маленького сина Івана, і все тепер пророкують їм дочку, правда знаменитості не поспішають розкривати фанатам стать майбутньої дитини.

А поки Юрій опублікував у своєму мікроблозі в Instagram трепетне фото з вагітною Катею, на якому вони зображені на прогулянці десь у лісі на Львівщині. На знімку Горбунов позує в стильному темному костюмі з білосніжною сорочкою і чорним метеликом. Поруч з ним стоїть ошатна Осадча - на ній довге лілове плаття закритого фасону, яке майже приховує вагітність.

У підписі до кадру ведучий написав: "Десь у лісах на Львівщині". А фанати тут же почали обговорювати знімок щасливої пари: "Які красиві", "Просто молодята", "Красива пара", "Як завжди, чарівні", "Як наречений і наречена", "Які ж Ви неймовірно красиві", "Найбільш зворушлива пара", "Дуже красиві. Щастя, здоров'я, любові".

Нагадаємо, Вагітна Осадча без макіяжу засвітила свої зморшки на фото з Горбуновим: "Хто куди, а ми вперед".

Як повідомляла Politeka, Горбунов розлютив українців, відмовившись стояти в черзі: "Повинен бути зразком".

Також Politeka писала, що Вагітна Осадча поплескалася в басейні і поділилася своєю радістю: "Купила нові..."